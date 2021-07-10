金門自7／13起全縣高中以下各級學校開放戶外操場時間表。（金門縣府教育處提供）

配合中央「微解封」，金門自7／13起全縣高中以下各級學校開放戶外操場，縣府教育處今天公告相關措施，請鄉親多加留意。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至7／26，教育部配合開放部分運動場館及學校戶外操場，縣府教育處也即時召集相關部門研商地方運動場館「微解封」事宜，並公告相關措施，請鄉親配合防疫規範使用：

一、7／13-7／26開放高中以下各級學校戶外操場（除金湖國小、開瑄國小、烈嶼國中及述美國小尚有工程及設備維護，暫不開放外）。

二、公立運動場館未於中央適度開放範圍，僅開放縣立田徑場，其餘室內、外運動場館（含金城體育館、金湖綜合體育館、金門縣立游泳館、烈嶼鄉體育館、網球場、籃球場、慢壘場、棒球場等），仍依中央規定暫不開放。

三、民營運動場館業者，凡屬商業登記為「競技及休閒運動場館業」之各類型運動場館，應遵循中央疫情指揮中心公布之相關訊息，以及教育部公告之「疫情3級警戒期間適度開放競技及休閒運動場館業防疫管理措施」辦理，縣府將不定期偕同相關單位稽查。

縣府教育處呼籲大家運動時仍需維持社交距離、全程配戴口罩，並配合各單位落實實名／聯制及相關防疫措施。

7／13-7／26地方各級學校戶外操場開放時間如下：

金門高中：周間-上午5時30分至8時、下午5時至9時；周末-上午5時30分至下午9時（7／17不開放）。

賢庵國小：周間-上午7時至8時、下午4時至7時；周末-上午7時至下午7時。

古城國小：周一至週日-上午5時30分至下午8時30分。

中正國小：周間-下午5時30分至7時；周末-下午5時至7時 。

金寧中小學：周一至周日-上午6時至下午8時。

古寧國小：周一至周日-上午5時30分至下午9時30分。

金鼎國小：周間-上午5時至7時、下午5時30分至7時30分；周末-上午5時至下午7時30分。

湖埔國小：周間-上午5時至7時、下午5時至7時30分；周末-上午5時至下午7時30分。

金沙國中：周間-上午5時至7時30分、下午5時30分至9時30分；周末-上午5時至下午9時30分。

安瀾國小：周一至周日-上午5時至7時、下午5時至7時。

何浦國小：周間-上午5時至7時；周末-上午7時至下午7時。

金沙國小：周一至周日-上午5時至7時30分、下午6時至9時30分。

金門農工：周間-上午5時至7時30分、下午5時至7時；周末-上午7時至下午7時、上午5時至下午7時。

金湖國中：周一至周日-下午5時至7時。

柏村國小：周一至周日-下午7時至9時。

正義國小：周一至周日-上午5時至7時、下午5時至7時。

多年國小：周間-下午5時至8時30分；周末-上午6時至下午8時30分。

西口國小：周間-上午5時至7時、下午6時至8時；周末-上午5時至下午8時。

上岐國小：周間-上午5時至7時、下午6時至8時；周末-上午5時至7時、下午6時至8時。

卓環國小：周一至周日-上午5時至7時、下午6時至8時。