樹德家商僑生建教班學生建教實習因疫情被迫暫時中止，缺少實習工作收入，在台生活受到影響。為讓僑生獲得妥善照顧及安心學習，校長陳茂霖發起全校師長協助募集物資，緬甸中華曼德勒孔教校友會獲悉，也捐贈生活物資，溫暖了僑生同學的心。

陳茂霖表示，樹德家商目前有來自緬甸、越南、印尼及馬來西亞的僑生，這些學生除了生活上要適應陌生環境，學習上還必須克服文化和語言障礙，比一般台灣學生更辛苦。樹德家商除了提供良好的宿舍與學習環境，目前也與樹德科大及台灣美容、餐飲業廠家，共同規畫升學及就業管道，讓僑生在台灣無後顧之憂、穩定就學。

此次疫情來襲，樹德家商教職員工在停課後，自發性的發起協助僑生，更感謝合作的美容界業者及緬甸中華曼德勒孔教校友會副理事長李定明暨校友會的學長姐們，送暖到學校，讓僑生暫無物資上的憂慮，這些捐贈物資受惠的不止單一國家僑生，而是全校因疫情嚴峻無法到職場實習的僑生同學。