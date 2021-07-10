南投縣政府9日晚間宣布微解封，有關餐廳、小吃部採梅花座、裝隔板、保持1.5公尺用餐距離原則下，得提供內用。南投縣政府今天政策急轉彎指出，惟考量國內新冠肺炎社區傳染疫情存在，大部分縣市均採餐飲業禁止內用，參照網路民意反應，過半數以上民眾針對餐飲業開放內用持反對意見，南投縣微解封「餐飲項目」管制政策調整為「餐飲業禁止內用，鼓勵外帶。」

南投縣衛生局指出，夜市場同意開放營業，但只開放餐飲和小吃、日常百貨類；另有關娛樂、遊戲類如：打彈珠、娃娃機、……等並不開放營業；全區需採人流總量和分流管制、依規落實消毒作業，攤商僅得提供外帶、不得內用，民眾全程戴口罩，不得邊走邊吃。

有關夜市恢復營業申請部份，縣府會在最短時間完成各鄉鎮市夜市准予微鬆綁復業的公告，將來夜市復業，須提出包括：攤販位置圖、人員管制、環境清消及應變措施、和工作人員與攤商名冊……等，提報鄉鎮公所備查後再陳報縣府，以利依規管制防疫和復業。

南投縣政府呼籲，在新冠疫情尚未完全解除，為確保縣內餐飲從業人員及縣民健康，及維護社區安全民眾健康，敬請鄉親體諒與配合。

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