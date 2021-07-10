台北市衛生局10日執行「市場攤商疫苗接種專案」，包括饒河街夜市等攤商到指定地點施打疫苗。（張鎧乙攝）

台北市近期爆發市場群聚感染風暴，經中央和地方聯手後，疫情日漸趨緩，考量疫情控制，中央10日宣布聯合前進指揮所解編，針對後續是否還會再次對市場做篩檢，北市副市長黃珊珊表示，7月15日將再次對環南市場做PCR檢測，因上周有3名陽性。

台北市副市長黃珊珊說，北農熱區已經完成篩檢，本來預計篩檢1400多人，但來了2249人篩檢，最終結果2人陽性，而其中1人為舊案，黃珊珊說，北農、環南市場疫情穩定，聯合指揮所已解編，交由市府自行監控。

北市副市長黃珊珊表示，7月15日將再次對環南市場做PCR檢測，因上周有3名陽性。（示意圖／本報資料照片）

黃珊珊說，不過因環南市場上次篩檢有3名確診，環南市場將在7月15日會再做一次PCR篩檢。

不過，立委高嘉瑜昨痛批北市府針對市場攤商疫苗施打漏洞百出，內湖、南港7個市場攤商都沒有被列入，對此，北市副市長蔡炳坤解釋，市場攤商疫苗接種來到第5天，大致情形不錯，有8成接種率，而這次施打是以6月30日造冊名單為主，一開始有說明，以中正萬華熱區為優先。

蔡炳坤說，現階段還沒辦法達到市場攤商完全接種，大型市場有接種順序，而這波接種完後，將會針對還沒納入名單的攤商做第二階段的彙整造冊後，安排第二波再接種，不過，他強調，這需要中央支持配發更多的疫苗。