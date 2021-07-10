東元（1504）董事長邱純枝兩個多月來，在私領域遭受到影射與攻訐，前常務董事黃育仁前天更是指名道姓邱純枝，以母親的話語對她做指控，連退休幹部也在黃育仁線上記者會中提到會長黃茂雄與邱純枝相關的互動，讓邱家人感到無比痛心更是不捨女兒遭到公審不公平待遇，呼籲媒體停止報導並刪除對女兒不實指控的三個字。

據了解，邱純枝的85歲母親，得知此事件帶來社會譁然感到震驚與氣憤，儘管對此，東元會長黃茂雄已發出公開信，表達遺憾，並對邱純枝、無辜家人致歉，邱母仍希望會長能夠更正視此事帶給邱家的名聲受到無比難以形容的傷害，邱純枝則希望會長應更具體說明父子之爭風波原委。

記者透過關係聯繫到邱純枝家人，轉達邱母心聲，174字都是傳達年邁母親心中的痛與對女兒邱純枝的不捨。

以下是邱純枝母親透過本刊CTwant《周刊王》記者傳達的懇求內容：

我不希望媒體只憑某人信口胡謅，就將沒有查證的事實，在所有媒體上大肆報導，女兒辛辛苦苦工作奉獻公司，看到這樣惡劣的言論的攻擊，感覺非常不捨，看到媒體大肆傳送更加感到痛心！女兒在我心中永遠是小孩，天下父母，誰都不忍心看到孩子遭受這莫須有的詆毁。所以，我希望，媒體還是要有良心維持社會風氣的端正，立刻停止傳送不實內容，把我無辜女兒的名字從所有網站中刪除！

東元幹部則是向記者表達，希望董事會選舉就單純回歸政策理念，不要再做私領域的人身攻擊，已造成許多同仁們的擔憂，也損及東元形象，恐造成兩敗俱傷皆輸情勢，況且邱純枝董事長是經過股東選舉與董事會推選而擔任董事長一職，如今卻是以「公審」方式來大加檢視邱純枝的私領域，相信任何一位女性主管與幹部都不希望遭受到如此待遇。

東元股東則是試問，菱光提名的女性董事候選人李明萱會計師、前台積電企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文，在職場上若是遭受到類似的言論攻訐、不實指控，「情何以堪！」而話語還是出自同團隊成員，是否可站出來勸說黃育仁停止人身攻擊，趕緊設停損點勿再自傷形象。

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