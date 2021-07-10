侯友宜6月18日在臉書提及，當時他的母校中央警官學校還在萬華，他最大的享受就是在西門町看完電影後，吃沁涼的愛玉冰等小吃。(取自侯友宜臉書)

新北市因與萬華一橋之隔，一度成為疫情重災區，新北市長侯友宜靠篩檢等迅速搶救疫情，如今新北每日的確診數已低於台北市。侯友宜6月一篇貼文，提及他和萬華的不解之緣，資深媒體人韋安直指，這可說是「溫度決定高度」。

侯友宜6月時曾在臉書提及，19歲他離鄉北上第一個落腳處就是萬華，從此和萬華結下不解之緣。當時他的母校中央警官學校還在這裡，地點就是現在的龍山國中，他在柳州街吃到了人生第一碗花枝羹；而當時最大的享受就是在西門町看完電影，然後到廣州街夜市，從香氣十足的魷魚羹、沁涼的愛玉冰到Ｑ彈的大腸圈，這些都讓他流連忘返，也是他一生中最幸福的歲月。針對這波病毒來襲，他強調沒有人能置身事外，我們要並肩作戰，用堅強的意志力、攜手共度疫情風暴。

韋安10日在臉書貼文指出，「溫度決定高度」，溫度太高容易憤怒仇恨，太低則冷血無情，要剛好而已。侯友宜能牢記40多年前的過往（當時19歲），用平凡的文字回放，還能如此真實，證明了一點，就是「文如其人」，他除了有「鐵漢」之稱外，內心也充滿了「溫度」。

韋安表示，侯友宜從政以來，沒有喧嘩的政治語言，小心地躲避各式政治口水戰，少有引領和製造話題。在疫情期間，他不去理會和辯解朝向他的「政治攻防」，只是用內在的「溫度」把最主要的事做好；一個人的「溫度」決定他的高度，把智慧和權力用在應用之處，最成功的政治人物，應不會在每一步都算計政治的得失，而是要讓人感覺到「溫度」。

韋安認為，新北市多點齊發、災難般的疫情，他在不到兩個月內壓制下來，除了侯友宜的果決應變、組織和執行力之外，最主要就是他內在的「溫度」，把每個市民都當兄弟和自己人，而他也只是芸芸眾生之中一個有「溫度」和時刻謹記人命關天的平凡大叔。