新竹縣關西鎮因過去台三線改道導致的徵收問題，衍生出私人土地橫列於其他人民宅前方，地主去年在土地上放置圍籬、廢棄車輛，導致民宅住戶苦不堪言。經新竹縣政府、關西鎮公所幾度協調未果，新竹縣長楊文科在綜合考量下，決定透過都市計畫法，辦理土地徵收，平息民怨也解決紛爭。

縣府指出，此場爭議位於關西鎮中豐路上，過去為台三線的舊路，當年徵收原本要作為道路使用，但因台三線更改路線，部分私有土地因此位被徵收，但又因為路旁已經蓋了住宅，導致狹長型的私有土地夾在住宅門口及道路中。

去年起，這塊土地地主在持有土地上放置鐵皮圍籬、廢棄車輛、種樹等，導致住戶出入都困難重重，雙方協調不成，縣政府也多次介入協調，均無解果。楊文科表示，因發生爭議的土地仍屬於都市計畫道路用地，且已完成建築線指示及核發房屋使用執照在案，因此決定依都市計畫法，辦理用地取得、土地徵收。

工務處也指出，該路段建築物均於1990年合法申請建築及使用執照，該路段為都市計畫內的計畫道路，尚有未開闢及未取得規劃為都市計畫道路之公共設施保留地，即便關西鎮公所日後以都市計畫通盤檢討解編公共設施用地，仍無法解決現今爭議，且保留徵收人民土地，卻限制土地所有權人如何使用，也於法無據。