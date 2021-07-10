古巴今天通過國產Abdala疫苗緊急使用授權（EUA），這是拉丁美洲第一支取得EUA的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。在美國制裁下，共產古巴向來都是自己研發疫苗。

法新社報導，古巴生物製藥公司BioCubaFarma上月宣布，Abdala打完3劑對預防COVID-19有逾92%效力後，國家藥品監管機關CECMED予以批准。

古巴正致力於研發5款COVID-19疫苗，並從5月開始，在尚未批准緊急使用的情況下，就開始為民眾接種其中2款疫苗，分別是Abdala和「主權2號」（Soberana 2 ）。

截至本週，古巴的1120萬人口中有680萬人至少已接種1劑疫苗，160萬人已打完所需的3劑。

在美國制裁下，共產古巴自己研發疫苗的傳統可追溯自1980年代，古巴國內近80%疫苗都是國產。古巴並未向其他國家採購或尋求疫苗，當局力求在今年底，為所有人口完成接種。

古巴迄今累計22萬4000人以上確診，約1450人病故。