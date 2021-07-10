中央流行疫情指揮中心從今年5月中旬升級三級警戒至今，並要求學校停課、學生在家採遠距教學，兒盟原本預估5月會湧入教養諮詢電話，雖然臉書有許多家長回饋，推估是三級警戒後家長可能忙於打理生活、工作，較少有瑕顧及孩子，但6月中旬後諮詢量則增加，並且在夫妻相處、孩童教養上等問題較多。

兒盟社工處親子維繫組主任李惠娟表示，6月後諮詢量增加，推測是調適三級警戒生活已漸漸上軌道，但可能是因為在家裡時間較久、夫妻衝突增加，孩子教養等問題則較明顯。

李惠娟說，如近期有部分離異的家長，擁有監護權一方因憂心染疫風險，因而拒絕另一方探視等問題，也有部分家長是因誰要請「防疫照顧假」照顧孩子起爭議，甚至也詢問離婚事宜。

至於孩子教養問題，李惠娟表示，家長因要兼顧工作、孩子也在家中，孩子的學習狀況家長可以直接觀察，如有家長反映孩子似乎已經網路沉癮，甚至制止時有情緒上的反應，建議家長不要只有一句「不要上網」，而要改用如什麼可以在家做的事，並訂定好家庭網路使用原則，部分孩子可能會質疑為何大人可以一直使用，但不要講「我是大人你管這麼多」，而要說清楚就像遠距上課一樣，也要處理工作上的事等。

另外，據現代婦女基金會統計，去年5、6月家暴案服務量1109人，今年同期1425人，服務人數是增加28.5％，家暴的事由則為經濟困境、失業占多數，而.因家庭成員於家中時間變多，因管教子女議題、家人相處議題而引發衝突狀況增加。

現代婦女基金會指出，家暴個案的保護令審理除了少數法官以「視訊延伸法庭」審理部分案件，亦有針對檢附證據較完整的暫時保護令案件，不需開庭而採較寬鬆和彈性的認定予以逕裁外，絕大多數保護令案件都是取消或延期開庭，而疫情期間提出聲請的保護令，更只能暫緩開庭和審理；讓許多社工與家暴被害人不禁疑惑：究竟什麼樣的保護令案件才符合遠距視訊開庭？呼籲司法系統盡速回應核發受害者保護令的需求。

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