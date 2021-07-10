藝人峮峮2016年加入「中信兄弟」啦啦隊，成為Passion Sisters的隊員之一，她擁有甜美可愛的形象，曾出版中文、日文寫真集《一見峮心》。峮峮最近在社群上分享與好姐妹林尹樂，平常互動的日常生活照片，絲毫不在意女神形象破滅，讓網友們看見她們真實的互動。

峮峮今（10日）在個人臉書為她的好友林尹樂慶祝生日：「生日快樂啾啾！去啾啾的IG給她刷一排生日快樂吧！」曬出兩人曾經一起工作的日常照片，峮峮對著鏡頭從左邊突然地竄出來，睜大雙眼並用鼻孔打招呼，林尹樂一邊滑著手機，眼睛往上吊，三個人在照片中，看起來相當地搞笑、活潑，看得出姐妹之間的情誼相當融洽，林尹樂也大方回應峮峮：「謝謝我的寶」

另一張照片峮峮和林尹樂兩人在棒球場，穿著深藍色的棒球外套，搭配著白色的迷你熱褲，大方露出性感的雙腿，背對著背將手勾住對方的身體，用力將對方抬起來，倆人的互動相當有趣！吸引許多棒球迷觀眾的喜愛。許多喜愛他們的粉絲朋友，都寫下祝福表示：「祝生日快樂!」、「這表情殺氣騰騰」

日前峮峮在Instagram，曬出一張甜美照，她穿著紅白格子的上衣，笑容甜美動人，手裡拿著一台平板電腦，並放著一張棒球場有觀眾的畫面，寫下最近生活心情：「想念峮式應援嗎？或是超級無敵想念棒球嗎？真的好想念球場呀！我想應該有很多人跟我有一樣的心情，沒關係！先玩玩棒球遊戲解解球癮。」