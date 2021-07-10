台北市議員林穎孟指出，台北市75歲以上疫苗接種率排名六都倒數第二，她質疑「台北市作為首都，長者疫苗接種成績不只低於全國平均，還是吊車尾。柯市長可接受嗎？」對此，北市副市長蔡炳坤今在防疫記者會上表示，中央指示很清楚，疫苗接種不限設籍與否，而不限設籍又回過頭計算施打比例，沒有意義，數字看看就好。

林穎孟在臉書表示，台北市75歲以上疫苗接種率51.29％，低於全國平均55.51％，在北基桃生活圈最後一名、六都倒數第二，蔡炳坤舉例，以目前65歲以上長者在線上預約接種來看，預約成功數為12萬5503人，其中未設籍台北者有2萬1659人，佔17.3％，所以，用戶籍人口比較疫苗接種率，是沒有意義的，真正重要的是讓每位長者都可以近便接種疫苗。

蔡炳坤說，很多中南部長者到台北跟孩子住，不要為了疫苗遷戶口或舟車勞頓回到中南部，每次只要公告，市長一再強調，無論是線上預約或電話登記，都不限戶籍。

蔡炳坤強調，中央指示不限設籍，卻又回過頭計算各縣市施打比例多少，沒有意義，最重要的是只要在台北，讓每位長者都可接種疫苗，是最重要的目標，數字看看就好，還是要把重點放在如何讓長者都能接種疫苗。