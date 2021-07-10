郁方老公送上花束和版畫。（郁方提供）

郁方家裡多了3隻小貓。（郁方提供）

49歲郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲9日迎來結婚15周年「水晶婚」，因為疫情仍在三級警戒，她說就在家簡單和3位子女一起慶祝，朋友也有貼心送上日本料理，老公則送上她最喜歡的牡丹、繡球、桔梗、蘭花和粉紅玫瑰等花束，與日本畫家六角彩子的版畫，還有一張卡片，上面甜蜜寫道「俗語說頭過身就過，我們開心的在小風小雨陽光普照中度過22個年頭，結婚15年現在的日子真是無比美滿，謝謝祢恩威並施的照顧著我全家老小，期待後面的30年能更加健康美滿」，還特別用「祢」這個稱呼神靈的第二人稱代詞，她本人也笑回「大概就是說天上聖母地下媽祖的意思吧」。

疫情期間，夫妻離婚率增高，這陣子也有不少名人爆婚變，被問到維繫婚姻的秘招時，郁方表示「主要是時間跟空間上的壓力，我們思考邏輯要轉換到50年前的台灣，下了班全家人都聚在一起的農村生活，好好珍惜這一段時光，做更多可以增加記憶深度的事情，最近跟老公的話就是晚上喝點小酒聊聊天，以前我很少喝的，但現在幾乎每天陪老公喝，就放鬆一下，坐下來聊聊天也滿不錯」。至於意見不合時如何化解，她說自己很少跟老公吵架，「他對家裡的事情都沒有太多的意見，但如果有意見，就以他的為主，讓他為這件事扛責任，夫妻雙方就是一直不斷學習跟成長嘛。」

最近因疫情3個子女最近都待在家，郁方苦笑喊「媽媽身兼老師、廚師、清潔工，真的很忙欸，每天都要找點事情給他們做」，但也很開心親子時間變多了，就會一家5口挑部好電影欣賞或是一起做運動，享受天倫之樂。還分享一個有趣的小插曲，透露因為家裡是木質地板，她原本不讓小孩養寵物，不過近日夫妻倆換新車，竟在車底下發現有3隻奄奄一息的幼貓躲在冷凝管旁，孩子們聽到後興奮地吵著說要帶回家，還對郁方說「狗來富，貓來起大厝」，就剛好3個小孩一人認領一隻，「我說大人都不插手，如果1個月內可以照顧好這些小生命的話，之後就可以繼續養牠們，最好的生命教育，剛好讓他們學習負責任」。