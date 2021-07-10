天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，婚後育有一女小周周（Hathaway）和一子小小周（Romeo），他們也經常大方分享家庭生活和親子互動，幸福生活羨煞眾人；最近昆凌在IG曬影片替滿6歲的小周周慶生，畫面中看到父女肩並肩坐在鋼琴前四手聯彈，溫馨畫面被瘋傳，眾人更驚呼「音樂基因神遺傳」。

10日昆凌更新IG動態，全家人和好友們一起替滿6歲的小周周過生日，而她也PO出周杰倫和小周周四手聯彈的影片，雖然只有背影，但父女肩並肩坐在一起的模樣格外溫馨；兩人演奏的曲目是周杰倫的〈烏克麗麗〉，小周周熟練地彈著主旋律，周杰倫替寶貝女兒伴奏，相當有默契。

昆凌經常在IG分享家庭生活。(圖/ 摘自昆凌IG)

周杰倫和小周周四手聯彈〈烏克麗麗〉。(圖/ 摘自昆凌IG)

昆凌也在貼文中寫著，「Happy happy birthday my princess.」，從簡單的字句就能看出她對小周周滿滿的愛；而周杰倫父女四手聯彈畫面也被瘋傳熱議，網友紛紛留言表讚嘆，「實明智羨慕周董女兒，一出生就贏在起跑點啊」、「Hathaway繼承了周杰倫的音樂基因呢」、「長髮飄飄，美麗的小公主生日快樂」、「溢出螢幕的幸福，小周周彈得真的很不錯」。

許多人認為周杰倫音樂基因根本神遺傳，因為小周周不僅會彈奏鋼琴，不久前昆凌才分享小周周上小提琴課的照片，拿著小提琴在音樂老師指導下，看著樂譜拉弓的模樣，就被大讚架勢十足，散發音樂小公主的強大氣場。