台北捷運「南京三民」站傳出清潔員確診，家中還有6人也中鏢，目前正在釐清感染源，北捷對此表示，該個案的相關接觸者已落實匡列，目前核酸檢測（PCR）均為陰性，未來也會落實分組值班、分流進出等措施，目前營運皆正常，旅客毋須擔心。

北捷證實，該個案為南京三民站清潔人員，工作內容為現場清潔消毒作業，原排定於8日施打疫苗，但該員當日就自行就醫確診，因此尚未施打疫苗。公司當日接獲北市衛生局通知後，也立即完成場站清消，並依防疫規定進行疫調與匡列，相關接觸者目前均為PCR陰性。

北捷強調，由於公司都有配合衛生局規定執行，目前營運一切正常，未來會持續加強落實分組值班、分流進出動線與時間、分艙休息等防疫管制措施。

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