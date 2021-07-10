中國電影家協會周四（8日）在北京舉行座談會，參加的香港影星成龍在分享感受時，大讚中國共產黨「真的太偉大了」，很羨慕能夠成為中共黨員，更稱「我要做黨員！」。

據中國電影頻道官方微博，當時中國電影家協會在北京舉行學習中共總書記習近平「七一」重要講話精神座談會。參加者有中國影星陳道明、香港影星成龍等電影人及其他專家、學者，並分享各自的學習感受和今後的工作方向。

成龍發言時先是讚揚抗日戰爭時期的八路軍（解放軍主要前身之一），「那些兵穿著草鞋，拿著單發子彈，對著機關槍，拿大刀長矛對著他們的先進武器，我覺得我們共產黨的那些八路軍，真的是太了不起！」

隨後，成龍就大讚中共偉大，羨慕能夠成為黨員，「我常常跟自己講，在外國常講，proud to be Chinese，我很榮幸成為一個中國人，但是我也很羨慕你們是黨員，就覺得共產黨真的太偉大了，黨講的話，他們承諾的東西，不用百年，幾十年後一定會實現，我要做黨員！」