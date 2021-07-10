不少藝人為搏版面無所不用其極，不時能看見女星走光的新聞，然而其實在正式演出前，為徹底防護都會穿上底褲，大陸綜藝節目《中國好舞蹈》卻曾發生過，有一名女參賽者李博沒有穿底褲就上場，還做了劈腿動作，下體頓時一覽無遺，讓金星氣得要她立刻滾下台。

李博年僅18歲，當時在《中國好舞蹈》的表現卻引起轟動，她在舞台上展現一系列高難度芭蕾舞動作卻沒有穿底褲，私密處隨著她的舞蹈動作若隱若現，下秒一字馬劈腿，裙底風光更是當場全被看光，看見這驚人的一幕，不僅現場觀眾都看傻眼，評審們也各個目瞪口呆。

李博沒穿底褲，當場全被看光。（圖／翻攝自騰訊視頻微博）

金星甚至氣得狂罵：「這看什麼看，看什麼舞蹈，趕快給我換了，這哪是跳舞的衣服，開什麼玩笑！滾下去，給我穿好再上來。」犀利說出了不少人的心聲，意外獲得許多網友認為，認為李博應該要表現出舞者的專業，而不是用這種方式來試圖引起話題。

然而也有不少網友為李博打抱不平，認為她只是個年輕女孩．肯定是受到節目組擺弄，才會在舞台上做出這種事，不應該平白無故遭受到外界攻擊，儘管李博這段表演讓她爆紅，卻是以這種方式，離開節目後，她也漸漸消失在螢光幕前。