受疫情衝擊，中市立案的藝文團隊今年5至7月取消或延期的表演活動多達200多場。中市文化局10日表示，今年「表演藝術相挺PLUS」方案推出「紓困徵件計畫」，已累計有141組通過審查補助，鼓勵中市藝文團隊化危機為轉機；台中市演藝團體指出，收到此項經費才能放心規劃演出活動，並得以發放員工薪資，度過難關。

中市文化局表示，已於去年起推出「藝文紓困3＋2」、「藝文紓困2.0」等方案，中市立案的藝文團隊今年5至7月因疫情而取消或延期的表演及活動超過200餘場，文化局今年再推出「紓困徵件計畫」已累計補助141案，第一波核定47組團隊，在6月30日撥付80％計畫經費；第二波於9日公告審查核定94組團隊，包括樂譜、劇本、舞碼創作等傳承及教案研發、影像攝錄影等內容。

中市文化局表示，第二波核定徵件計畫內容多元豐富，其中，以《端午不返鄉》防疫勸世影片而爆紅的團體「嚎哮排演」，拍攝製作系列線上短片，雖然在疫情期間藝文場館關閉，仍然能維持團隊創作能量。此外，「瓊瑢舞蹈團」則計畫將學者李天民編纂的《台灣原住民舞蹈集成》，擷取歸納出原住民舞蹈的共同步法，將作為教學和傳承教材與資料。

中市傑出演藝團隊的金宇園掌中劇團長趙金統指出，劇團收到此筆經費，才能放心規劃未來的演出活動，並得以發放員工薪資，度過難關，感謝中市文化局連續兩年推出超前部署藝文紓困措施，體貼團隊的需求。