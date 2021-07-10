國民黨青年部今天公布上週網路聲量大數據。（摘自青年部臉書）

國民黨青年部今天公布上週網路聲量大數據。（摘自青年部臉書）

國民黨青年部今天公布上週網路聲量大數據，該部主任陳冠安分析，雖然臉書社群對全國疫情不擔憂，但卻高度關注台北市長柯文哲和北市防疫，柯文哲在7月後聲量奪冠，但負面聲量暴漲，成為目前負面聲量王，並指白色力量「開高走低」。

陳冠安指出，過去被認為靠防疫博得聲量的柯文哲，雖然在7月之後，聲量排行超過衛福部長陳時中與蔡英文總統，拔得頭籌，但與此同時，負面聲量卻呈現暴漲的情況，甚至超過疫情期間被罵成過街老鼠的民進黨三巨頭，成為目前的「負面聲量王」。

陳冠安表示，當社群同時談到柯文哲與疫情時，憤怒比高達3.76％，遠較陳時中的2.7％、蔡英文的2.1％與蘇貞昌的1.76％多出不少，討論到疫苗時，柯的憤怒比更來到4.23％，超過陳的3.27％、蔡的3.18％和蘇的2.69％。

陳冠安說，從大數據趨勢來看，柯文哲在疫情前期確實在低憤怒比的情況下，取得高聲量，然而從6月21日社群開始討論北農疫情時，負面聲量就大幅增加，在7月2日環南市場事件中，更創下從5月中旬疫情爆發後的憤怒數高峰。

陳冠安表示，從社群趨勢來看，無黨籍立委林昶佐確實是當天政治焦點，但卻並未轉移掉柯的負面聲量。總結，柯文哲的聲量在疫情期間，呈現開高走低的情況，但憤怒數卻是開低走高，最終在7月一舉讓外界以為收盡疫情紅利的柯，成為臉書社群的負面聲量王。