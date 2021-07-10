桃園市長鄭文燦表示，北市雖然說該北市個案28日發布居家隔離，但是桃園調閱法定傳染病系統，發現6月29日才發布居家隔離。（賴佑維桃園傳真）

桃園市長鄭文燦10日主持疫情說明記者會，又因為Garmin員工確診再批北市。他說，北市雖然說該北市個案28日發布居家隔離，但是桃園調閱法定傳染病系統，發現6月29日才發布居家隔離，他強調防疫要多合作多信任。

Garmin有員工確診，桃園疫調後認為，是北市1婦女確診，但丈夫未即時隔離，又到新竹工作，傳染給同事，再由同事傳染給在Garmin工作的女兒，這也引發兩地市府隔空交火。

鄭文燦說，各縣市疫調資訊相互交流是必要的，雖然雙北疫調初期確診個案較多，沒辦法疫調，但現在個案較少，疫調一定要合作。他說，個案詳細追蹤後，北市雖說6月28日有發布居隔，但是桃園查一下疾管署法定傳染病系統，發現是6月29日才發布居隔。

鄭文燦說，6月28日確診個案在新竹工作，由新竹縣疫調出來。這也是時間差造成。他強調，防疫過程要多合作、多信任，有類似居住地工作地不同，有時間差距，希望即時疫調、即時匡列、即時隔離。