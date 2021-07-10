今天在大聯盟場上洋基以4：0解決世仇太空人，此戰他們派出柯特斯(Nestor Cortes)先發投球，他今天表現完美，總計投4.2局被敲2安打無失分，送出2次三振和2次保送，自責分率目前是1.05，剩下三位投手也都合力製造無失分局面，幫助球隊勝利。

今天雙方前3局都沒有得分進帳，直到第4局洋基發動攻勢，「園丁」賈登納(Brett Gardner)在2好3壞時擊出深遠二壘安打，將壘上跑者送回本壘得分，這一棒有2分打點，比數來到2：0。

接著5、6局一樣風平浪靜，但到了第7局洋基再次發威，這次輪到當家一壘手勒瑪修(DJ LeMahieu)敲出二壘長打，一樣換回2分，比數追加到4：0，而這時太空人仍舊沒有得分，打線被洋基完全壓制住。

今天柯特斯投完球後由盧特奇(Lucas Luetge)接替，他投1.1局送出1K無失分，接著由格林(Chad Green)上場，投2局送出2K無失分，最後由羅艾西加(Jonathan Loaisiga)收尾，他投1局送出1K無失分，今天就靠這四名投手合力拿下比賽。

最終勝投由盧特奇拿下，他本季3勝1敗，自責分率3.35，每局被上壘率1.12，表現還不差。打擊部份洋基全隊揮出12支安打，賈登納3打數1安打貢獻2分打點，勒瑪修5打數2安打貢獻2分打點，賈吉(Aaron Judge)、托瑞斯(Gleyber Torres)、厄薛拉(Gio Urshela)各有2安打表現。

反觀太空人這邊打擊完全靜悄悄，全場只擊出3支零星安打，就是無法攻下分數，前5棒4打數全部掛蛋沒有安打，僅靠艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、塔克(Kyle Tucker)合力擊出3支安打而已，塔克3打數2安打為全隊最優。