三級警戒持續延長，許多爸媽要上班，無法長期請防疫照顧假，台北市將開放公托，中央流行疫情指揮中心8日宣布，三級警戒將延長至26日，但部分管制措施將會先「微解封」，並授權各地方政府因地、因時調整，北市長柯文哲認為，爸媽要上班，公托可先行放寬，不過要有配套，北市副市長黃珊珊今也透露，預計7月19日將開放公托。

台北市開放擬開放公托，被質疑是逆時中，黃珊珊回應表示，目前都在幫公托老師施打疫苗，因顧及到家長要上班，在降載情況下，公托教職員打過疫苗後，就可開始考慮解封，預計7月19日開始。

黃珊珊強調，不過，公托教職員在施打疫苗還沒滿14天發生保護作用前，在解封時要先拿到PCR陰性證明，至於私托部分會打疫苗逐步解封。

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