基隆市長林右昌今日指出，基隆預計16日前會將65歲以上長者施打完畢，由於中央已開放64歲到50歲民眾登記疫苗接種，呼籲符合資格的民眾盡快上網登記，只要5分鐘就能完成6步驟預約，方便又快速。
針對基隆市疫苗施打現況，林右昌首先指出，基隆自2日到9日替計程車、貨運司機施打疫苗，總計列冊數為3192人，實際施打數為3050人，施打率高達95.6％，也說目前基隆長者施打狀況流暢，預計16日前會把65歲以上長者全打完。
因應中央開放第9類、第10類者及65歲以上長者施打疫苗，林也呼籲合乎符合資格、有施打意願的民眾盡快預約登記，因中央會依照各縣市狀況配發疫苗，預約者的多寡決定疫苗能拿多少，即日起到12日下午5點都可預約。
林提醒，民眾可使用手機或電腦，上網或掃QRcode，進行公費疫苗線上登記，輸入健保卡號進行身分驗證後，填寫資料選擇接種區域與疫苗種類，登記完成後，1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾進行接種。
據統計，基隆市50歲至64歲人口共計為9萬2891人，由於該批民眾疫苗接種必須採線上預約，不像過往採取造冊的方式，市府表示，考量65歲以上長者施打順利、反應良好，未來會努力爭取雙軌進行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。