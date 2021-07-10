基市府近期替貨運司機、計程車司機施打疫苗。（基市府提供）

林右昌呼籲符合資格的民眾盡快上網預約登記。（基市府提供）

基隆市長林右昌今日指出，基隆預計16日前會將65歲以上長者施打完畢，由於中央已開放64歲到50歲民眾登記疫苗接種，呼籲符合資格的民眾盡快上網登記，只要5分鐘就能完成6步驟預約，方便又快速。

針對基隆市疫苗施打現況，林右昌首先指出，基隆自2日到9日替計程車、貨運司機施打疫苗，總計列冊數為3192人，實際施打數為3050人，施打率高達95.6％，也說目前基隆長者施打狀況流暢，預計16日前會把65歲以上長者全打完。

因應中央開放第9類、第10類者及65歲以上長者施打疫苗，林也呼籲合乎符合資格、有施打意願的民眾盡快預約登記，因中央會依照各縣市狀況配發疫苗，預約者的多寡決定疫苗能拿多少，即日起到12日下午5點都可預約。

林提醒，民眾可使用手機或電腦，上網或掃QRcode，進行公費疫苗線上登記，輸入健保卡號進行身分驗證後，填寫資料選擇接種區域與疫苗種類，登記完成後，1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾進行接種。

據統計，基隆市50歲至64歲人口共計為9萬2891人，由於該批民眾疫苗接種必須採線上預約，不像過往採取造冊的方式，市府表示，考量65歲以上長者施打順利、反應良好，未來會努力爭取雙軌進行。