電動車龍頭指標特斯拉（Tesla）今年股價觸頂後震盪走低，市佔上也面臨傳統車廠的威脅，因此不少分析師轉向關注傳統車廠對未來的布局，券商Wedbush看好通用汽車（General Motors）後市發展，理由是該公司掌握Ultium電池系統技術，在純電動車市場的競爭取得優勢地位。

《商業內幕》報導，Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，2021年將會是通用汽車的一個轉捩點；他表示，通用汽車在未來2年內將推出20款新電動汽車，3年內推出30款，該公司對未來電動車發展的願景，有望使其於2022年底前市值翻倍。

艾夫斯給予通用汽車「跑贏大盤」的評級，以及85美元的目標價，「隨著通用汽車在未來幾年，實現對電動車發展的目標，市場對其不再是以傳統車廠進行估值，而是以一間顛覆性技術公司作評級」。

通用汽車計畫在2025年前，斥資350億美元推動電動汽車的發展，並在未來的目標中，純電動汽車佔產品組合的40%，且計畫到2035年，電動汽車銷量達100%；艾夫斯稱，電動汽車目前僅佔全球汽車的3%，預估2025年將達到10%，2030年將超過20%。

艾夫斯指出，通用汽車利用其Ultium電池系統技術，能夠在純電動車市場的競爭取得優勢地位，而隨著華爾街對通用汽車的關注提高，將其視為一間顛覆性技術的公司，這家傳統車廠的股價，有望同特斯拉和其他電動車廠一樣翻倍成長；此外，通用汽車亦向電動汽車投入數十億美元，欲撼動特斯拉電動車龍頭地位。

事實上，通用汽車仍是備受華爾街所看好的股票，有超過90%的分析師給予該公司買進的評級，今年迄今股價漲幅約45%，高於標普500指數和道瓊工業指數漲幅。