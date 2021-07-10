中央宣布將於13日起維持三級警戒並實施部分鬆綁，配合中央規定，台東縣13日起鬆綁開放餐飲業內用。（蔡旻妤攝）

中央宣布將於13日起維持三級警戒並實施部分鬆綁，正值暑假期間，高風險的餐飲業者到底該如何鬆綁，讓不少台東業者傷透腦筋，據了解，一般認為店內人數限制加上得維持一定距離，對客人、店家都很有挑戰，因此台東大部分業者仍選擇維持外帶。

台東縣今天連30天零本土確診，考量餐飲業生計，台東縣府仍配合中央規定，13日起鬆綁開放餐飲業內用，但台東縣大部分餐廳仍不敢開放，業者說，隔板大缺貨，加上管制措施不易，乾脆還是請客人先外帶。

「真的很抱歉！7月底前我們家仍然只提供外帶」台東知名餐廳陳姓業者說，中央宣布13日鬆綁，店內就湧入大量電話詢問「餐廳是否能開放內用？可以開始訂位了嗎？」她連忙著跟客人道歉暫不開放，電話也接到手軟。

陳姓業者大嘆，目前隔板大缺貨，很難訂！考量店內提供合菜桌餐，這樣的用餐形式要使用隔板不容易，另餐廳內的包廂也很難維持安全防疫距離，經過討論後，決定再撐2周，不開放內用，改推出防疫餐盒，用套餐外帶方式守護客人安全。

1家早餐店巴姓業者則說，「都可以，政府怎麼規定我們就跟著走」，她坦言，疫情衝擊禁內用，客人減少許多，只好將早餐時段延長成早午餐，盼提高業績，也在臉書頁面告知客人，僅能提供外帶。

一般業者認為，為了開放僅2周內用期，得準備防疫隔板、維持社交距離、店內人數限制等，加上餐飲業來店客人都得脫口罩用餐，風險太大，權衡考量下，仍選擇提供外帶。

台東縣府表示，目前仍依中央規範開放餐飲業有條件內用，但因鬆綁自13日開始，對此仍不斷積極研議中，並將視疫情狀況滾動式修正，若有變動將會另行通知。

據了解，自5月25日台東出現確診病例以來，在林家小館群聚感染事件平息後，又因跨縣市訪親出現第2波疫情，但截至今天已連續30天「嘉玲」，目前僅4人因和屏東Delta病毒確診者接觸居家隔離中，PCR檢測陰性，居隔期滿會再複檢。