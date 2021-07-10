有些人天生充滿吸引力，很容易吸引到愛慕者，在星座運勢網站「毒Sir星座」點名，天蠍座、雙魚座、白羊座、雙子座的人充滿魅力，異性常常不知不覺就被吸引，是許多人心目中的頭號情敵。

▍1.天蠍座

天蠍座看似冷淡，其實內心非常火熱，尤其在談戀愛的時候，對情人的感情既瘋狂又熱烈，愛上了就會非常癡情，無論多久都不會變心，眼裡只有對方的存在。天蠍座很寵情人，不管什麼要求都使命必達，這樣的人根本沒有追不到手的人，當然是大家的頭號情敵。

▍2.雙魚座

雙魚座性格溫柔又體貼，照顧身邊的人已經成為習慣，他們觀察力很強，知道每個人最需要的是什麼，因此很快能做出精準的回應，非常貼心。雙魚座若是想要走入他人內心深處，是易如反掌的事，如果有感興趣的對象，他們有的是方法讓對方反過來追求，是防不勝防的情敵。

▍3.白羊座

白羊座的行動力很強，立下目標就會雷厲風行的執行，絕對不會拖拖拉拉，遇到困難也不會輕易放棄。白羊座很有正義感，會幫助弱小，樂於助人，擁有很強的人格魅力，即使不主動出手，異性依然很容易被吸引，因此常常變成別人的情敵。

▍4.雙子座

雙子座好奇心很強，喜歡新奇的事物，他們興趣廣泛，懂得事情也很多，而且他們喜歡到處走走看看，有很多精采的經驗，本身口才又很好，這些特質讓他成為一個充滿魅力的人，異性很容易對他們產生好感，是許多人心目中的情敵。