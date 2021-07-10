受疫情衝擊，今年台南芒果買氣疲弱，農民憂心忡忡，幸近日政府啟動一系列產銷措施奏效，以台南市農產運銷公司轄下的玉井青果市場為例，6月30日愛文交易均價每台斤11.1元，7月10日已攀升到每台斤20.1元，足足回升81％。冠南生物科技公司今天起進場以市場時價收購愛文，預計收購100公噸，希望助於價格穩定提升。
台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，去年台南芒果產量少，玉井青果市場交易均價每台斤可達25、26元；然而，今年產量大增，尤其中小果因年初乾旱特別多，收成初期遇上本土疫情，使得近2周均價最低跌到每台斤11.1元。
李芳林說，所幸農委會啟動加工收購政策，發揮去化中小果功能，此外，隨疫情趨緩，傳統市場買氣逐漸回升，今天均價來到每台斤20.1元，是近2周以來的最高價，雖然無法和去年同期相比，不過已有一定利潤，達到農民的「安心價」。
不過，李芳林指出，目前台南芒果大約採收4至5成，這2天氣溫升高，芒果很快就會熟成，預估7月中旬產量會更大，因此，即使現在價格有回升趨勢，仍不能掉以輕心。
冠南生物科技公司今天起，每天會到玉井青果市場收購芒果，用以製作冷凍芒果切丁、果醬等加工產品，除了走外銷路線，還會銷售到國內各知名食品大廠。
李芳林欣慰地說，冠南有如護「果」神山，依市價收購中果以上的芒果，穩住價格基本盤，未來20天愛文盛產期，以這樣的收購模式，相信會恢復去年價格水平。
冠南生物科技公司董事長黃榮裕也信心喊話說，他們會撐住底盤、盡量收購，期待市場交易價節節上升，「今年芒果會安全過關的！」
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