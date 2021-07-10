據新華社報導，中國外交部國際經濟司副司長郭學軍9日表示，截至目前，中國已向全球100多個國家和國際組織提供了5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

郭學軍表示，今年上半年，和中國簽署「一帶一路」合作文件的140個國家中，84國提出引進中國疫苗需求，中方已全部作出積極回應並提供疫苗。

以越南為例，已批准進口500萬劑大陸製的國藥新冠疫苗。央視新聞報導，據越南藥品監督管理局7月9日消息稱，越南藥品監督管理局副局長黎越勇9日簽署了批准西貢制藥有限公司（Saigon Pharmaceutical One Member Limited Liability Company）進口一批中國國藥集團生產的新冠疫苗，以用於該國的新冠疫苗接種工作。

據悉，越南西貢制藥有限公司將對該批進口疫苗的產地和質量負責；確保疫苗在倉儲設施按規定保存，保證疫苗質量；同時，確保在越南胡志明市人民委員會的指導下使用該批疫苗。

該訂單有效期為1年，越南藥品監督管理局建議該公司必須嚴格遵守現行的藥品進出口、流通和分銷規定以及相關藥學規定。