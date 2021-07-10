被封為「最美港姐」的朱玲玲，是1977年的港姐冠軍。香港TVB無線電視近日在社群網站PO出一段朱玲玲早年擔任選美評審，遭主持人陳欣健逼問最尷尬時刻的珍貴畫面，更被網友注意到影片中她的富商前夫霍震霆，表情也是相當微妙兼尷尬。

TVB近日上傳一段朱玲玲擔任選美比賽評審的珍貴畫面，影片中她在主持人陳欣健的逼問下，為難地說出她人生最尷尬時刻。只是朱玲玲面對這個問題，似乎有些招架不住，遲遲不吐答案，更被主持人開玩笑追問：「是不是有人偷窺妳的短裙呢？」

攝影師專業特寫朱玲玲當時老公霍震霆的表情。(取自TVB抖音)

朱玲玲笑得花枝亂顫，坦言這種事不想在公開場合說出來，接下來主持人的舉動則是讓網友看傻眼，因為他不知道是否忘了朱玲玲當時的老公霍震霆就坐在後面，直接摟著朱玲玲的肩說：「妳在我耳邊說，我不告訴別人。」

朱玲玲身旁坐的是周潤發。(取自TVB抖音)

此時鏡頭更專業地帶到霍震霆畫面，只見霍震霆雖然臉上還是保持笑容，但表情則是有著說不出的微妙感，似乎快要笑不出來。此片段也引發大批網友留言熱議，「這個訪問姿勢真是一言難盡」、「以為只有我在注意主持人的手」、「中間露臉的是她老公嗎，有點尷尬哦」、「霍震霆笑的好尷尬」。