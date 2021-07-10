有些人花錢總是不經思考，等到月底收到帳單才發現自己到底有多敗家。星座運勢網站「星座漫畫」點名，射手座、雙魚座、獅子座的女人最敗家，她們很愛買東西，花錢大手大腳，想要的東西不經思考就立刻買下，花錢的氣勢非常驚人。

▍第三名：射手座

射手女不會愛慕虛榮，所以幾乎不買名牌和精品，不過她們花錢實在太隨心所欲，只要覺得順眼的東西，就會立刻買下來，根本不考慮實用性、耐用性，常常花了錢卻買回一堆沒用的垃圾。對射手女來說，花錢那瞬間的快樂就很值得了，人生就是要追求快樂，如果要她為了存錢綁手綁腳，她真的辦不到。

▍第二名：雙魚座

雙魚座本來就很愛買東西，而且常常都不是買生活必需品，看到什麼漂亮、可愛的東西就想要買回家，而且她們心很軟，又容易被話術欺騙，如果有商家存心惡意推銷，她絕對就是大家眼中的肥羊，任人宰割，花大錢卻買下了自己不見得會用的東西，因此總是存不了錢。

▍第一名：獅子座

獅子座太愛面子了，會花大錢打扮自己，手邊使用的東西也要有一定的品質，常常把錢花在買名牌、精品上，出門一定要看起來夠亮麗，不允許自己的氣勢輸給別人。獅子座不只愛亂買東西，常常為了愛面子還會搶著請客，不過她們也會為了維持自己的光環努力賺錢，因此不致於變成月光族。