順應民意 台東縣府宣布餐飲業禁內用 17:502021/07/10 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 順應民意，台東縣府宣布餐飲業禁內用。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央宣布將於13日起維持三級警戒並實施部分鬆綁，讓不少台東餐飲業者傷透腦筋，台東縣府10日宣布餐廳全面禁內用。 台東縣府表示，以防疫優先為考量，縣府團隊幾經思考，決定順應民意，7月26日之前仍全面禁止餐廳內用，夜市也僅提供外帶、不得內用及邊走邊吃。 台東縣今天連30天零本土確診，考量餐飲業生計，台東縣府原依中央規定，13日起鬆綁開放餐飲業內用，但台東縣大部分餐廳仍不敢開放，10日則發布聲明26日前都禁止內用。 澎湖縣餐飲業須向建設處申請登記核准 符合規定才得以內用 微解封變偽解封 台中市議員籲市府救餐飲慘業 #台東縣府 #餐飲業 #順應民意 #禁用 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東熱氣球嘉年華 降二級再辦 04:102021/07/10 地方新聞 三峽傳統祭典水燈節停辦 廟宇暫不開放入內參拜 12:432021/07/10 生活 彰化縣依指引開放餐廳內用 王惠美籲中央重新規範讓標準一致 16:492021/07/10 生活 微解封餐廳可恢復內用 南投警憂取締室內5人群聚有難題 09:562021/07/10 社會 八卦山天空步道開放 彰化縣府建置餐飲外帶名冊已50家業者加入 15:572021/07/10 生活 南投縣政策急轉彎餐飲業調整為「禁止內用 鼓勵外帶」 中央地方不同調 16:402021/07/10 政治 「對不起」潘孟安道歉了 屏東餐飲不開放內用 13:142021/07/10 生活 微解封不同調指揮中心挨批設局 陳時中這麼回 16:422021/07/10 生活 憂新北仍有隱形傳播鏈 侯友宜視察大賣場：防疫持續加強 12:512021/07/10 生活 微解封一國多制 全台慌亂 一水之隔 台北看電影新北不准 餐廳內用 六都僅台南解禁 04:102021/07/10 焦點要聞 「微解封」未上路就一國多制 張其祿籲指揮中心訂定全台一致規範 15:222021/07/10 政治 生活熱門新聞 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 - 生活 七月當心！印度神童示警3件事 疫情恐反撲 - 生活 桃園新增4例確診 足跡曝光 包含大江購物中心、家樂福超市 - 生活 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 午後雷雨變廣又多！這日起天氣轉不穩定 降雨機率大增 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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