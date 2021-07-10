中央宣布將於13日起維持三級警戒並實施部分鬆綁，讓不少台東餐飲業者傷透腦筋，台東縣府10日宣布餐廳全面禁內用。

台東縣府表示，以防疫優先為考量，縣府團隊幾經思考，決定順應民意，7月26日之前仍全面禁止餐廳內用，夜市也僅提供外帶、不得內用及邊走邊吃。

台東縣今天連30天零本土確診，考量餐飲業生計，台東縣府原依中央規定，13日起鬆綁開放餐飲業內用，但台東縣大部分餐廳仍不敢開放，10日則發布聲明26日前都禁止內用。