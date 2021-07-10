漫長暑假青少年只能在家，無法參加活動或外出群聚，為同學暑假在家不無聊，還有機會拿到獎金，新營警分局特別舉辦「漫漫畫活動」，只要對畫畫有興趣的學生都可以參加，組別分為高中職組、國中組及國小組，第1名獎金1500元、第2名獎金1000元、第3名獎金800元，包括佳作也都有獎金500元。

新冠疫情三級警戒尚未完全解封，安親班及補習班沒有開放，有員警表示正苦惱不知道如何安排孩子在家的活動，分局舉辦漫漫畫活動，可以讓孩子在家不無聊，且能增加犯罪預防的常識，一舉數得。

新營分局今年規畫「手繪創意四格漫畫」，主題包括「反少年詐騙集團」、「車手」、「反毒」、「反性剝削」及「反網路賭博」，只要擇一畫出自身的創意即可，即日起至8月2日止（以郵戳為憑），相關活動辦法可至新營分局臉書粉絲專頁或分局官方網站查詢。

新營分局分局長斯儀仙表示，暑假期間犯罪集團常利用青少年涉世未深，缺乏法治觀念，讓其涉毒、染毒，或假借提供打工機會吸收成為詐欺集團車手或讓其成為性剝削對象，希望透過此類活動，讓青少年在蒐集創作資料過程中，了解目前犯罪集團的手法，達到犯罪預防宣導效果。