有「全台最美公署」之稱的移民署台南市第一服務站，因為內部空間太小，移民署人員決定12日搬家，原址歸還台南市工務局管理，未來用途尚未決定，這個已是台南知名打卡景點未來如何使用，備受矚目。

移民署台南第一服務站2007年搬到中西區烏橋公園內這棟城堡式建築中，該建築原本以獎勵民間投資案方式，外包給業者開設西餐廳，因此蓋了歐式風格的外貌，移民署進駐後，即有「全台最美公署」美譽。

這個美名令台南市新增一處熱門觀光景點，不少結婚新人或者觀光客都前來拍照留影，與建築物合照。

雖然建築外貌華麗，實際內部空間卻很小，僅120坪，無法容納公務員加志工、通譯人員共30人使用，3年前就有要求搬遷的聲音。

經過一番協調，移民署第一服務站人員12日將搬到中西區府前路與永福路口的福安里活動中心，該中心有3層樓可供使用，公務員上班與民眾洽公更舒適。

移民署第一服務站10日以「再見城堡，永遠的夥伴」作為標題，宣告喬遷新址，原址暫時閒置，等候台南市工務局決定用途，有14年「全台最美公署」暫時畫上句點。