雲林縣西螺鎮福興宮針對微解封，開放百人以下信眾入廟。（福興宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣西螺鎮福興宮因應信眾要求，10日決定13日微解封開放入廟參拜，但人數限制在百人以下，不能擲筊、抽籤。北港朝天宮為了確保防疫，還是維持3級警戒，暫不開放入廟，請信眾在廟埕外參拜。

西螺福興宮自3級警戒後，即不開放信眾入廟，將媽祖神尊請至廟外供信眾參拜，但政府宣布微解封，許多信眾紛紛打電話到廟內反映，希望能夠入廟參拜，廟方經過評估，決定13日開放入廟，但為兼顧防疫與信仰，也規畫一系列防疫措施。

福興宮表示，已規畫進出口動線，信眾入廟採實聯制，配載口罩、量測體溫、加強消毒，人數上限為99名，為減少參拜過程的接觸，不能擲筊、抽籤，也不提供休息座位，參拜後即依動線離去減少逗留時間，入口處都有工作人員精確計算人數。

福興宮附近店家認為，微解封可以吸引遊客消費，雖然還無法內用，但仍可增加外帶機會，對生計不無小補，希望未來能盡快解封，否則收入大減，很多人都快撐不住了。

朝天宮說，5月16日起不開放信眾入廟參拜，將正殿媽祖神尊迎請至最接近廟門的三川殿，在廟埕外另設參拜點，民眾可隔著廟埕遠望媽祖神尊參拜，現場提供酒精噴灑及口罩，以及點燈、添油香等服務。

朝天宮指出，許多信眾希望微解封後能入廟參拜，但廟方評估後，認為廟內為半開式空間，開放入廟會增加染疫風險，因此還是維持現狀，未來會進行滾動式調整，只要疫情受到一定程度控制或宣布解封，便考慮開放入廟。