是誰的手？一名網友在臉書社團發文，稱他有位在醫院工作的友人分享，一位高齡病患突然喘不過氣，緊急照了X光片確認肺部後，顯像卻嚇壞了所有人，因為影像中的頸肩與胸上都出現了一隻沒有骨骼的手。文章曝光後，引起網友討論。

一名網友在臉書社團《靈異公社》發文，內文透露，一名在醫院工作的朋友多年前遇上一位突然喘不過氣的阿嬤，醫護人員在找不到原因的情況下拍了X光片想查明原因。

沒想到原PO的朋友卻遲遲沒等到檢驗室回傳X光，經過詢問後，檢驗室懷疑顯像的X光片有問題，最後透過手機翻拍的方式先查看了照片，而照片上顯示，在病人的頸部與左胸上都各出現了一隻沒被拍出骨骼的手。

離奇的是，那位喘不過氣的阿嬤恢復清醒後，緊張地說，「剛剛有人爬在我的上面，一手掐住我的喉嚨，一手抓我胸口，讓我好難受。」讓聽完友人分享的原PO忍不住說了一句，「那X光到底拍到了什麼？」

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「心臟，縱隔腔擴大，這位病患真的有生命危險」、「我只是好奇，鬼有實際形體會被X光照出來嗎？」、「這個手也不像是人手人手的話X光照的話應該骨骼都會照出來不會這樣的......」。

也有不少網友質疑故事真實性，猜測圖片中的可能是手套，但留言中出現一名自稱是當時這位病人的主治醫生，跳出來還原當時情況，稱這件事是6年前的經歷，絕對沒有造假，至今仍得不出結論，真相已成為羅生門。