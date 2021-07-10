歐洲國家盃足球賽進入最後階段，台灣時間7月12日半夜義大利將對決英格蘭爭奪最後冠軍盃，此戰可說是萬眾矚目的一場好戲，尤其對英格蘭球迷來說，因為他們已經隔了55年沒有踢進歐國盃決賽，這是他們重新證明自己的大好時機。

但英格蘭近日卻遭西班牙媒體炮轟，後者說這是一屆最無恥歐國盃大賽，認為這次比賽一切條件都有利於英格蘭，在《El Chiringuito》節目中，嘉賓和記者就直言，這屆比賽根本就是為讓英格蘭晉級而設計，記者莫拉利斯(Roberto Morales)說：「這是我報導過最無恥的一屆賽事。」

「最後決賽就是為某個國家而準備，該國剛脫離歐盟，全是設計好的，他們每場比賽都是主場作戰，各種條件也都有利於英格蘭，當然還有某場比賽的12碼罰球受到幫助，證明背後事件有些複雜。」他繼續憤怒說道。

而他所說的12碼罰球風波其實早有人提起，在英格蘭於4強賽面對丹麥的時候，主將肯恩(Harry Kane)進行12碼罰球，而比賽中卻有人發現丹麥門將舒麥克(Kasper Schmeichel)的臉被雷射筆照到眼睛影響視線，此舉充滿爭議，不過舒麥克還是在第一時間擋下了這球。

而對此行為英格蘭名將痛批說：「這樣的人不配當我們球迷」。當時正在轉播節目的主持人馬克查普曼(Mark Chapman)也接著怒罵：「不管他們是誰，都是白癡，希望舒麥克不要因此受影響，真是太愚蠢了！」外媒覺得用雷射筆不僅會改變比賽走向，也會影響往後球員的視力，是非常危險的事情。

但此事件是否為西班牙媒體質疑英格蘭的最大重點，外界仍無法證實，只能說英格蘭確實享有主場優勢，但身為球迷用這樣的方式力挺球星非常不道德，甚至會害到自家球員的聲譽，畢竟他們會希望能光明正大的贏球，不想被外界撻伐，而事到如今英格蘭都挺進冠軍賽了，希望他們能用表現證明自己。