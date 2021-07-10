出社會工作後，職場生活往往沒有想像中單純，賣力工作之餘，也要懂得適時保護自己，避免被陰。一位在生產線上班的網友表示，平時有在產品上「做記號」的習慣，卻被另一位資深的同事批評，說這是心機重的行為，讓他相當無奈。對此，網友一面倒認為，這是懂得保護自己、負責的行為，反而那位同事才是真正的「心機很重」。

原PO在臉書社《爆怨2公社》上表示，自己在生產線工作有個習慣，就是在生產同樣的東西時，會做上自己的小記號，避免出現瑕疵的時後，找不到人負責，大家互推責任。

但一位老學長卻批評，原PO這種做法是「心機重」的行為，對此他無奈表示，「我只是比較保護自己也沒想害人啊，這樣算心機重嗎？」

貼文一出，網友卻一面倒留言擁護原PO，表示「保護自己是對的，不用想太多，職場上保護自己是對的，會踢皮球跟拖人下水的不會少」、「這叫負責任，什麼心機重」、「智慧用來保護自己心機用來算計他人」。更多人則認為，真正心機重的反而是那位資深同事。「是學長心機更重，因為想害又害不到你」、「通常說人心機重的那位，自己才是那樣的人」、「對他而言你當然心機重啊！出錯了沒辦法找你揹鍋」。

網友指出，在職場上懂得保護自己很重要，很多地方都明文規定要直接做記號，出錯才不會找不到人負責，「那個學長只是氣你這樣做他無法甩鍋而已。」不過也有人頻緩，如果把「避免有瑕疵的找不到是誰」這句話，改稱「我為自己生產的東西負責」，這樣感覺又不一樣了。