中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起微解封，但卻引發地方、中央不同調的爭議，指揮官陳時中表示，先前升級是地方政府各有意見，看起來也不無道理，因此才會讓地方有一定的權限處理。對此，宅神朱學恒在臉書上用32個字狂酸中央企圖在防疫上甩鍋地方。

針對微解封爭議，國民黨主席江啟臣認為，地方政府認真防疫，規劃對疫情有幫助的政策，指揮中心能卡就卡，能擋就擋。現在指揮中心指揮官陳時中一個轉身推三級微解封，就要地方政府對開放觀光、餐廳內用，自訂規範，中央職權前後矛盾，毫無章法，要扛責就甩鍋。

陳時中則表示，政府施政時，中央有一定的規定，地方有地方的權責，我們看到前段時間第一次升3級時，各地方政府各有意見，看起來也不無道理。我們現在也順應這樣的民情，讓地方政府有一定的權限，去做他應該做的事情，「我認為這樣子很好」。

對此，朱學恒在臉書上PO文表示，「解封是我中央功勞，感染是你地方疏忽；防疫是我中央權力，出事是你地方責任」。

網友們也留言回應，「真的，還是當莊家最賺，穩贏不賠，老馬就是沒學到這點」、「偽解封，讓大家忘了催買疫苗」、「解封是中央給你的小確幸，染疫是地方人民的大不幸，防疫成功是中央勞苦功高，確診破口是地方懶散怠惰」、「解說的相當精闢啊」。