中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起微解封，但卻引發地方、中央不同調的爭議六都首長紛紛「逆時中」，不少民眾也對微解封措施的內容感到一頭霧水。前民進黨立委郭正亮以美國夏威夷的規定為例，質疑中央為何不敢堅持自己的標準，是否因為做不到？ 他更指出，防疫要靠科學，指揮中心的科學邏輯在哪裡？難道台灣之後要靠心理學還是政治投票來防疫？

郭正亮9日在政論節目《正常發揮》中(1:43:30處開始)表示，因為定義的不清楚，才會讓輿論來主導一切，這次的基調是「3級延長，適度鬆綁」，前面叫3級延長，基調還是3級延長。

郭正亮指出，夏威夷的檀香山(Honolulu)按照每周平均確診數，以及疫苗施打覆蓋率，規定餐廳裡有多少人可以內用用餐，「你看人家定的多清楚，你就知道你哪個級別 該守什麼法，哪有說內用，內用到底怎麼坐，梅花座、啥米碗糕？人家根本不管你怎麼接觸，那是你的事情，人家餐廳會自己想辦法去處理，人家這樣定清清楚楚，不會有疑問」。

郭正亮直言，美國人的指引都是這樣的，搞那種不清不楚的，比如中央說餐廳可以適度內用，只要符合人流管制、梅花座、隔板，就可以開放內用，結果六都通通不要 中央怎麼不介入？為何不敢堅持？ 「因為他根本不知道怎麼做」，這3個條件其實很容易，台北市多餐廳都這樣做了。

郭正亮認為，美國得規定更細，這個才叫科學，如果中央說餐廳符合這3個標準可以內用，六都是長都說做不到，這樣還叫防疫嗎？那3個標準等於沒說服國人，國人還是害怕，到什麼時候才能說服老百姓？是不是要把話講清楚？乾脆說疫苗施打覆蓋率超過20%就開放，把話講死一點，否則現在每日確診人數低於30，連開放5個人吃飯都怕，那我們防疫的科學邏輯是什麼？變成都是心理學在作祟。

郭正亮也說，哪有一個國家防疫是用心理學？防疫一定要根據科學，「所以你要給我一個數字」，他又援引夏威夷的規定指出，人家這樣才是科學防疫，怎麼可以說指揮中心認為一個標準，餐廳只要符合3個條件可以內用，結果六都全部推翻，那台灣以後要遵循什麼來防疫？根據心理學嗎？還是政治投票？