5年婚姻告終！江宏傑宣布離婚「共同監護孩子」 福原愛首發聲致歉 陸網友祝賀

日本桌球天后福原愛年初爆出與高帥男不倫戀，導致事業愛情兩頭空，原本如日中天的事業全面停擺，與江宏傑的5年婚姻也畫下句點。日本媒體今(10日)更進一步指出，福原愛本來打算在日本開珍珠奶茶店，隨著夫婦緣盡，也令她開店夢想成空。

福原愛過去曾在節目《我是救星》分享與江宏傑在台灣甜蜜生活，她回憶婚前來台灣玩時，江宏傑在2天內買了各種珍珠奶茶給她喝，只希望找出她最愛喝的口味，令福原愛相當感動。

日本大牌女主持和田秋子近日在節目中談及，福原愛擔任東京奧運桌球解說員的事情。(翻攝日本Yahoo)

日本媒體今日更進一步指出，其實福原愛原本有意與江宏傑家族合資在日本開珍珠奶茶店，只是隨著夫婦倆關係惡化，甚至走上離婚之路，這個夢想也隨之破滅。報導還說，福原愛現在忙著照顧行動不便的母親，根本抽不出時間做生意，加上現在又沒有工作，未來經濟狀況恐怕不妙。

據ETtoday報導，日本超大咖女主持人和田秋子（和田現子）日前在主持節目中評論福原愛離婚一事，不禁質疑福原愛不回台灣也去看孩子嗎？談起即將開幕的東京奧運，更脫口：「聽說這個人要當桌球解說員，工作不知道還有嗎？」令福原愛離婚後的未來動向引發外界關注。