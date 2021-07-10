男子遭毆成傷 身上藏毒反被法辦。

新北市29歲吳姓男子與35歲蔡姓男子有債務糾紛，本月7日相約樹林火車站在蔡男車內談判，行駛間吳男遭蔡男等4人持瑞士刀及徒手攻擊，然後丟包在板橋區大觀路三段。警方獲報，先將吳男送醫，在醫院從吳男身上查獲海洛因，待醫治後依毒品罪嫌送辦；8日凌晨則陸續查緝蔡男等4人到案，以傷害罪嫌函送偵辦。

警方調查，吳男積欠蔡男3萬元遲未歸還，7日凌晨3時許雙方約在樹林火車站談判，吳男到場坐上蔡男自小客車後，車輛即往板橋方向行駛，車內雙方爆發衝突，蔡男等人持刀及徒手攻擊吳男，造成吳難頭部、四肢等多處受傷，經送往亞東醫院醫治後已無大礙。

板橋警分局員警到醫院了解案情，從吳男身上查獲海洛因1包，遂將吳男帶回偵訊，訊後依毒品危害防治條例送辦。

另警方於8日凌晨1時許，陸續通知蔡男等4人到案說明，其中林姓、李姓男子坦承動手傷人，蔡男、何男則辯稱並未出手。因吳男提出告訴，警方訊後依傷害罪嫌將4人函送偵辦。

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