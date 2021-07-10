中油1名黃姓員工9日清晨在加油船下班後，直接從船上甲板跳到碼頭，雖雙腳著地，但卻因重心不穩，整個人倒栽蔥往後仰墜海，直到天亮被人發現時已不幸溺斃！

根據高雄港警總隊警方調查，63歲的黃姓男子是中油員工，黃男原本在7月8日在中油21號加油船上輪值第3班工作，值班時間從下午4時至深夜12時，9日凌晨時分，黃男值完班下哨後，先返回船上休息室休息，直至清晨5時39分許，黃男下班，打算從甲板下岸，卻發生失足墜海意外。

警方調閱監視畫面，發現黃男當時從甲板上直接跳到岸上，雖雙腳順利著地，但卻疑似重心不穩，整個人倒栽蔥地往後仰，疑似頭部撞到船體後，直接墜入海中，因當時沒人看見黃男落海，直到天亮後，黃男屍體漂浮海面上，約8時許，1名攔油索公司的員工發現才報警。

檢警相驗黃男死因，證實為溺斃身亡，由於純屬意外，家屬沒意見，警方已將遺體交由家屬處理後事。