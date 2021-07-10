大陸男星李現因電視劇《親愛的，熱愛的》爆紅，不僅被認為是2019年的「寶藏男孩」，更有國民男友的封號，他也很珍惜粉絲的支持，至今仍被以「現男友」稱呼；最近出了名好脾氣的李現，疑似遭到私生飯騷擾，罕見動怒發文訓斥，直言「不要坐上黃牛的車來拍攝現場」，希望他們理智追星，也讓網友替他感到無奈。

李現在爆紅後，拍戲、代言或出席活動工作不斷，相當忙碌，但身為國民男友，他對粉絲一直都親和力十足，絲毫沒有人氣暴漲就耍大牌的狀況；今（10）日中午李現在微博發文，嚴肅斥責瘋狂粉絲，指出他們為了追星跟黃牛買劇組通告，還跑到拍攝現場，令他和工作人員都很頭痛。

從李現的敘述中得知，這些瘋狂粉絲的騷擾行為已經不是第一次，「不要當私生！說了一百次了，一千次，一萬次了，工作室也聲明了，就是聽不進去」；他更氣的是，在工作人員勸說下，他們還是不肯離開，讓他真的很無奈，最後更勸告他們，「互相理解，互相體諒，理智追星，謝謝」。

以親切形象聞名的李現難得生氣的情形，讓其他網友也都很震驚，「從李現的發文看出他真的生氣了呢」、「影響到藝人本身是其一，還影響整個劇組拍攝，才會讓他氣炸吧」、「理智追星吧，在合適的場面見面更好吧」、「連國民男友都生氣，這些狂粉太可怕了」。