中央疫情指揮中心9日宣布，全國3級警戒延長至7月26日，並從7月13日起「微解封」，部分場所文藝、運動、旅遊場域，可適度鬆綁，不過部分縣市政府針對「微解封」有不同的規定。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，「微解封」，中央可說是自廢武功，讓地方各行其是。

沈政男10日在臉書貼文指出，「微解封」，中央可說是自廢武功，讓地方各行其是，各縣市本質上就是憑著直覺與個人經驗來辦事。現在那些縣市不開放內用的理由是，還有感染黑數，但是兩周後還會遇到別的理由，比如疫苗沒打到6、7成，不安全之類的，到時還是左右為難。看來解封跟防疫一樣，都需要智慧與勇氣。

沈政男接著表示，今天台北市長柯文哲舉網路的說法，指韓國最近解封，結果3天以後確診暴增，於是又升回四級，意思是解封很危險。其實，開放3天，病毒根本還沒複製，因此韓國確診暴增，和解封無關；這事情其實要告訴我們，即使你打了很多疫苗，如果你有「打了疫苗就安全」的心態，照樣新增確診案例會暴增。

沈政男還指出，台北和桃園則因為智慧穿戴大廠Garmin員工確診的相關疫調，吵了起來，他來做一個公道評斷：桃園的疫調做得不錯，台北顯然也有做疫調，只是有些案例即使有做疫調，也無法在第一時間攔阻；只要不是放了超過三輪，都還來得及。從這例子來說，其實從6月下旬到指標案例曝光，大約就傳了兩輪，沒什麼大問題。而台北和桃園為疫調爭吵，也凸顯了防疫的本質就是政治，大家都深怕被民意究責。

沈政男也對施打疫苗提出看法，指這兩天有醫生說「老人（家）如果不打疫苗，快點讓開，讓年輕人打！」讓他不禁表示，歹勢，下次如果你再抱怨健保給付太差、工時太長、醫療糾紛太多，也會有人嗆你一句：「如果你不想當醫生，快點讓開，讓別人來當！」