喬友大樓惡火造成4死22傷，彰化縣消防局東區消防分隊員陳志帆為救火犧牲性命，彰化縣縣府10日表示，核定追晉其職務為分隊長，並於15日舉辦追思告別典禮，頒授褒揚令、晉升令、榮譽章，覆蓋消防旗、國旗，消防車在靈車繞經消防隊，同時鳴笛送最後一程。

喬友大樓6月30日晚間近8時發生火警，延燒9個小時，33歲東區消防分隊員陳志帆和5名隊員背著空氣瓶搶進火場搜救，現場煙霧瀰漫，陳志帆失散落單，氣瓶耗盡倒臥浴室內，被發現時已沒有生命跡象，各界不捨悲痛，「火神的眼淚」真實發生，讓所有人心碎。

陳志帆的父親、妹妹都是義消，才33歲，從小就立志要投入消防工作，2014年特考班畢業後，2016年分發到彰化縣消防局彰化東區分隊，家屬哀慟，同事哽咽志帆勤奮認真，待人特別好，消防工作時間長，在隊裡彼此都像一家人，他的走像「失去摯親」難以接受。

彰化縣政府表示，15日在彰化殯儀館明孝廳舉行追思告別典禮，由總統或代表人頒授褒揚令，由代表人頒授消防獎章，縣長王惠美頒授晉升令與榮譽章，以及消防楷模證書，覆蓋消防旗、國旗，稍後自由捻香。

儀式完成後，靈車繞行消防局、彰化分隊、東區分隊，最後到台中終點站。第一大隊將安排消防警備車作為前導車，消防弟兄在消防局中山路側車庫前、彰化東區分隊大門口前集結列隊，向靈車致敬，並鳴笛送陳志帆最後一程。

家屬表示，消防員的工作是搏命救眾，懇求最真切的尊重，也希望立紀念碑，記錄下他英勇救災的事蹟及殉職的原因，給後世借鏡也讓犧牲留下一點餘芳，不是為個人，是為所有進入火場的消防員做一個保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。