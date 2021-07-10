有些情侶明明很相愛，卻常常吵架，星座運勢網站「星座漫畫」點名，白羊獅子、天蠍雙魚、雙子射手這3組星座配對交往時最容易吵架，發生爭執時總是互不相讓，戰況非常激烈，衝突一發不可收拾。

▍1.白羊座、獅子座

白羊座、獅子座本來就都是脾氣很火爆的星座，而且都非常有主見，平常兩個人的相處模式沒有心機，凡事直來直往，非常快樂，不過一旦兩個人有意見不同的地方，就會互不相讓，拚了命也要說服對方順從自己的意見，吵架時更是激烈到一發不可收拾，不過他們的火氣來得快、去得也快，雖然吵吵鬧鬧，依舊非常恩愛。

▍2.天蠍座、雙魚座

天蠍座平時對他人有些冷淡，雙魚座則是溫柔待人，兩個都是很冷靜的星座，偏偏交往後就會爭吵不斷，因為這兩個星座的心思都很細膩，對情感變化非常敏感，只要一點小事都會非常傷心，然後就會又悲傷又憤怒的表達自己的心情，吵架時兩個人都覺得自己非常委屈，完全無法理性的處理問題，是屬於相愛相殺的組合。

▍3.雙子座、射手座

雙子座、射手座的個性都很孩子氣，非常幼稚，沒事就想跟對方鬥嘴，吵架的原因往往無聊到令人傻眼。平常雙子座、射手座很隨性，不太會輕易生氣，但是如果踩到對方的地雷，將會引發激烈的爭吵，一言不合就立刻爆發，非要把事情講清楚不可，交往期間的吵架次數多到數不清。