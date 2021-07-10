儘管目前台灣疫情仍處於警戒狀態，T1聯盟台中太陽仍積極展開校園活動，10日下午展開第一站，與中興大學籃球隊學生進行網路見面會，由台中太陽總經理汪蔚傑、球員蘇奕晉與邱柏璋親自在線上進行1小時對談，不僅暢聊球隊成立與經營理念，也共同討論正在熱烈進行的NBA總冠軍賽，過程相當輕鬆有趣，更拉近與球迷距離。

台中太陽因應疫情積極規劃相關球隊活動，首先安排8所臺中大專院校的網路見面會，預計每周一場、每次至少會有一至兩名球員亮相。汪蔚傑表示，待解封後計畫台中所有學校都會走透透，也會安排教練團甚至相關工作人員，直接在線上與球迷會談，讓大家更深入瞭解台中太陽籃球隊。

汪蔚傑說：「我們希望台中太陽能與當地有更多的產業連結，甚至培養更多體育相關人才，從校園開始除了經營球迷，未來甚至可以有更多合作機會，找有能力、有熱情的人加入我們團隊！」

這場網路見面會由緯來體育台主播張暘擔任主持人，台中太陽汪蔚傑與球員蘇奕晉、邱柏璋在線上與近30名的中興大學籃球隊學生交流。汪蔚傑提到組成台中太陽的契機，希望打造在地化、屬地性的台中球隊，更強調T1聯盟與P.LEAGUE+的共存將會是良性競爭，有競爭才會有進步。

邱柏璋則談到自己從學生時代的主力球員，到進入職業隊後一度因沒有發揮空間，萌生想放棄念頭，但最終還是堅持下來，努力上進的激勵人心感想。邱柏璋有信心自己能夠適應台中太陽的體系，扮演好自己角色，為球隊拚出好成績。

蘇奕晉更將台中太陽首年目標設定在冠軍，但也強調要一步一步來，透過平常的訓練建立默契，將台中太陽的球風打出來，也會將自己的經驗傳承給學弟，帶領球隊往好的方向前進。