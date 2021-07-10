南非境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情肆虐，當局擴大疫苗接種之際，染疫的約翰尼斯堡市長今天病逝，成為這波疫情的死者之一。

法新社報導，上月染疫的約堡市長馬庫博（Geoff Makhubo）因併發症致死，享年53歲，

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，馬庫博的逝去是「致命疫情構成威脅的確切提醒，我們都很脆弱」。

馬庫博是在政府宣布，60歲以下民眾可接種疫苗前確診。

自7月1日起，南非下令50至59歲民眾展開登記疫苗接種，預計7月15日起開始施打。

南非是全非洲疫情最嚴重的國家，而最新這波疫情肇因於最早在印度發現的病毒變異株Delta。

南非目前累計確診病例超過210萬，確診數急遽增加，光是3日的新增確診病例即達到2萬6485例創新高。

8日新增2萬2910例確診病例與新增460人染疫死亡，累計染疫死亡人數達到6萬3499人。