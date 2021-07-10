雲林縣政府為健全長者照顧網，向中央爭取社區照顧關懷據點、長青食堂及長青學苑人員施打疫苗，強調長者已陸續接種疫苗，社照人員除了電話關懷，若有需要還是要到府訪視，未打疫苗可能造成防疫破口，目前已針對1600餘名相關人員造冊，待中央批准後即可立即施打。

雲林縣政府本月5日即發文向中央流行疫情指揮中心爭取縣內各社區照顧關懷據點、長青食堂、長青學苑人員優先施打疫苗，但至今仍無回應，縣府10日持續與中央溝通，強調雲林長者比率偏高，希望中央重視地方需求盡速提供疫苗。

雲林縣長張麗善表示，疫情期間，長者守護工作仍有賴社區照顧關懷據點等長者守護網絡，持續電話問安、訪視等工作，衛生福利部上個月22日公布「COVID-19疫情3級警戒期間強化獨居長者關懷服務施」，正式給予專職人力、志工等每隔1日問安的任務，因此希望中央正視工作人員施打疫苗需求，以期早日復辦相關長者據點。

縣社會處處長林文志說，雲林縣65歲以上人口13萬630人，老化比例達19.3％，縣政府積極布建長者守護網絡，長青食堂已達150處，社區照顧關懷據點有153處，目前中央已正式將「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」納入疫苗接種對象，應更進一步將協助長者上課及守護據點人員比照納入疫苗施打行列。

林文志說，安養長照中心的工作人員已施打疫苗，但社區型的照顧關懷據點工作人員卻仍在等待疫苗中，目前縣府造冊的1600餘名相關人員，是第1線人員並非全部，有必要盡速施打疫苗，才能確保長者照顧網絡的順利運作。