今天田徑場上又傳出令人振奮的消息，已經40歲的捷克女子標槍好手史波塔科娃(Barbora Spotakova)以老將身份拿下鑽石聯賽摩納哥站金牌，驚艷眾人，她以63公尺08成績締造本季最佳，成為鑽石聯賽史上最年長的奪金選手。

Super mom Barbora Spotakova sets 40-year-old World best 63.08m in #MonacoDL



She will aim for her fourth Olympic medal in #Tokyo2020 pic.twitter.com/YhPeJrcsAb — World Athletics (@WorldAthletics) July 10 2021

而其實史波塔科娃在前3次投擲僅排第3名，進到後3擲決賽還刻意放掉第5次機會，風險不小，但她把所有力量留在最後一擲，最終順利摘下金牌，讓大家非常佩服她的勇氣和對策，看出她為了奪金展現的氣勢。

史波塔科娃目前剛滿40歲，身高182公分體重80公斤，在田徑主攻標槍項目，其中她曾參與過2008、2012和2016年三屆奧運女子標槍比賽，在前兩次都順利拿下金牌，可惜在里約奧運僅獲銅牌無法衛冕成功。

2000年時她就代表國家參加世界青年田徑錦標賽，以七項混合運動第四名開啟田徑生涯，之後在2003、2005年世界大學運動會拿下標槍第四和第一的成績，也奠定了她在標槍項目的基礎，接著在2007、2009、2015、2017都拿下世界田徑錦標賽標槍冠軍。

另外她在2008年北京奧運還締造世界紀錄，以72公尺28成為世界紀錄保持者，至今還無人能超越，可說是女子標槍界指標性人物，而生涯包括奧運、世錦賽、歐錦賽、洲際盃、世大運她一共拿下7面金牌，還有3面銀牌和2面銅牌，戰績相當可怕，這次她也將代表國家參加奧運，有機會再添一面。