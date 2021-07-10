安平區南泉冰果室對台南市餐飲微解封政策一日兩變，覺得政府應該擬好政策再發布比較好。（程炳璋攝）

有98年歷史的福榮小吃店，堅持外帶到3級戒嚴解除為止。（程炳璋攝）

原本準備開業內用的鄭記土魠魚羹店，只好繼續回歸兼賣外帶的日子。（程炳璋攝）

台南市餐飲業微解封一日政策大轉彎，台南市長黃偉哲10日改口仍維持禁止內用，預期開放的小吃業者感到無奈，希望政府擬定政策時先想好配套再發布，反對內用的業者則認為全台同島一命，台南市不能先成為破口，寧願等全面降級解封之日到來。

台南市9日成為全台6都餐飲業唯一可內用的城市，遭市民上網灌爆臉書批評政策錯誤，黃偉哲10日下午改口禁止內用，餐飲業者各有不同看法。

中西區大菜市內的鄭記土魠魚羹店，已經營20多年，禁止內用1個多月來，幾乎呈現停業狀態，原本盼望13日開放內用後可以有多一點客人，最後仍落空，業者無奈接受，表示理解黃偉哲感受，「他的壓力應該很大，因為大部分縣市都反對開放」。

安平區的南泉冰果室每年暑假是營業旺季，因為販售剉冰，限外帶後業績降到1至2成，老闆劉展佑期待開放內用，早已在店內布置隔板、防護面罩、額溫槍，不料相隔1天期待落空，嘆稱政府擬政策時應該先想好再發布。

也有早就不支持內用的業者，國華街內的邱家小卷米粉是台南市知名店家，平時每日起碼500人光顧，疫情期間營業額大幅下降，邱姓老闆卻不支持提前解封內用，他認為現在疫情還沒有完全降溫，提前內用的限制太繁雜，客人也不會買單，全台同島一命，經不起有破口。

大菜市內的福榮小吃店，已有98年歷史，老闆葉瑞文認為台南市政策急轉彎是對的，儘管店內業績僅剩1成，自己仍原本就打算維持外帶直到全台解封。